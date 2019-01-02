Hazırladığı ürünlerle bir engelliye umut olacak

İZMİR'de yaşayan engelli ve kanser hastası Aydan Kabaağaçlı, kendi elleriyle hazırladığı ahşap ürünleri satarak ihtiyaç sahibi bir engelli çocuğa elektrikli sandalye alacak.

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Ahmet Priştina Rekreasyon Alanı'nda Karşıyaka Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği kermeste bir araya gelen yaklaşık 50 engelli, kendi ürettiği ürünleri sattı. İki gün süresince ziyaretçileri ağırlayan kermeste bir stant açan 56 yaşındaki Aydan Kabaağaçlı da, ahşap boyama ürünler ve rölyef tablolarını beğeniye sundu. Kendisinin de bir engelli olduğunu söyleyen Kabaağaçlı, 2 yıl süresince yaşadığı denge kaybı nedeniyle tekerlekli sandalyaye bağlı kaldığını anlattı. Azmi ve doktorlarının desteği sayesinde yeniden ayağa kalktığını belirten Kabaağaçlı, ürünlerini satarak elde ettiği gelirle ihtiyaç sahibi bir engelliye elektrikli sandalye alacağını söyledi.

Özel sektörden emekli olan, iki çocuk annesi Aydan Kabaağaçlı, yaşadığı zor günleri şöyle anlattı:

"10 yıl önce bel fıtığı oldum ve ameliyatın ardından felç kaldım. Uzun süre yürüyemedim. Sürekli egzersiz yaptıktan sonra yürüteç ile yürümeye başladım. Kaslar güçlenince iç bacak gücüyle yürüyorum, dış bacağım tamamıyla tutmuyor. Fizik tedavi ve kendi azmim sayesinde iç bacak güçlenince rahatlıkla dengemi sağladım. Yeniden ayakta durup yürümeye başladım. Şimdi sadece ortez kullanmak zorundayım. Ömür boyu sağ bacağıma bu aleti takacağım. Ama şükürler olsun yürüyorum. İstedikten sonra olmayacak şey yok."

BİR YANDAN KANSERLE MÜCADELE EDİYOR

İki yıl süresince denge kaybı yaşadığı için tekerlekli sandalyeye bağlı olduğunu belirten Kabaağaçlı, "Doktorlar çok azimli olduğumu söylüyorlar. O yıllarda hastanede benden çok daha zor durumda olan insanları gördüm. Ama o süreç içinde sağlığım el vermediği için birşey yapamıyordum. Sonra kurslara gittim ve ahşap boyamayı öğrendim" dedi. Ardından zona ve kanser hastalığı ile tanıştığını söyleyen Aydan Kabaağaçlı, 3. evrede teşhisi konulan göğüs kanseriyle ilgili tedavisinin sürdüğünü belirtti. Durumunun stabil olduğunu ancak süreçle ilgili endişeleri olduğunu kaydeden Kabaağaçlı, "Belimdeki kayma nedeniyle metastaz yaparsa ameliyat geçirme şansım yok. Ben kendime iyi bakıyorum. Mutluyum. İnsan pozitif olduğu sürece yenemeyeceği birşey yok. Aslında bir soğuk algınlığı geçiriyorum ama yine de buraya geldim ve moralim yüksek" dedi.

SERGİDE DE SATIŞ YAPACAK

Tekerlekli sandalye ile yaşadığı günlerde engellilerle empati yaptığını dile getiren Kabaağaçlı, "Çok sıkıntı yaşadıktan sonra bazı hobilerle uğraşmaya başladım. Yaptığım hobileri hediye olarak veriyordum. Emeklerimin doğru yere gitmesi gerektiğini düşündüm. Satış yapmaya başladım. Ahşap boyama ve rölyef tablo yapıyorum. 7-13 Ocak arası sergim olacak ve orada da satış yapacağım. Bir elektrikli sandalye alıp ihtiyaç sahibi bir çocuğa hediye almak istiyorum. Tekerlekli sandalye çok var ama elektrikli olanlar daha işlevli olduğu için daha pahalı. 5-6 bin lira biriktirirsem bir engelliyi sevindirmek istiyorum" diye konuştu.

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI