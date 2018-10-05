Hayvanseverlerle toplantıya köpekleriyle katıldı

GAZİEMİR Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde hayvanseverlerle bir araya geldi. Şenol, hayvanseverlere ‘Satın almayın, sahiplenin’ çağrısı yaptı.

Hayvanseverliğiyle tanınan, makam odasında kedisi 'Çiko', su kaplumbağası 'Tekila', papağanları 'Koko' ve Gezi' ile belediyenin çatısında da 60 taklacı güvencin besleyen Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde hayvanseverlerle bir araya geldi. Veteriner İşleri Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen etkinliğe Şeno, köpekleri Zeyna ve Dost ile katılırken hayvan dostları da kendi hayvanlarını yanlarında getirdi. Sokak hayvanlarının sahiplenilmesi konusunda özel çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Şenol hayvanseverlere "Her canlının olduğu gibi sokakta yaşayan can dostlarımızın da sıcak bir yuvaya ihtiyacı var. Hayvan beslemek isteyenlere önerim satın almak yerine, sokakta yaşayan hayvanları sahiplenmeleri" dedi.

MODERN VETERİNER HİZMETLERİ

Sokak hayvanlarının kısırlaştırma, aşılama, koruma, sahiplendirme, kimliklendirip kayıt altına alma, barındırma, ilaçlama gibi tüm ihtiyaçlarını karşılayan Gaziemir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, bünyesindeki modern klinik ile hayvanların ameliyatlarını da yapabiliyor. Sokakta yakaladığı hayvanların tüm bakım işlemlerini ve sağlık taramasını yapan müdürlük personeli, hayvanın kayıt işlemlerini yaparak kimliklendirdikten sonra yakaladıkları sokağa geri bırakıyor. Sokakta yaşayamayacak durumda olan hayvanlar ise barınaklara ve bakımevlerine yerleştirilerek güvenli bir ortamda yaşaması sağlanıyor. İlçe sınırları içerisindeki hayvan barınaklarının denetimini yapan müdürlük buralardaki hayvanların yemek ihtiyaçlarını da gideriyor.

İZMİR, ()

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