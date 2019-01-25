Hayvanseverlerden hediye köpek tepkisi

Mesut MADAN/BURDUR,() - BURDUR Hayvan Dostları Derneği Başkanı Aysel Turan, çeşitli sebeplerle köpek sahiplenen ancak bir süre sonra bu hayvanları barınağa terk edenlere tepki gösterdi.

Burdur Hayvan Dostları Derneği Başkanı Aysel Turan, ailelerin çocuklarının hatırını kırmamak için aldıkları evcil hayvanları bir süre sonra barınağa terkettiklerini söyledi. 'Böyle hayvanseverlik olmaz" diyen Turan, Burdur'da hayvan barınağına terk edilen en az 15 cins köpek olduğunu kaydetti.

Turan, "Hayvan barınağına terkedilen bu cins köpekler çocuklarına karne hediyesi gibi sebeplerle alınmış. Hayvan büyüyünce bakmak ailelere zor geliyor ya sokağa bırakıyorlar ya da barınağa terkediyorlar. Barınaklar 5 yıldızlı otel değil" dedi.

Kendilerini en çok üzen şeyin üretim çiftlikleri olduğunu söyleyen Aysel Turan, "Buralardaki hayvanlar parayla satılıyor ya da ellerinde kalıyor. Satılamayan köpekler sokaklara bırakılıyor" dedi.

Barınakların cins köpeklere uygun yerler olmadığını kaydeden Turan, "Özellikle Golden cinsi köpekler evde bakılan hayvanlar. Terkedilince travma yaşıyorlar. Hayvanlar oyuncak değil. Onlar da bir can. Onlarında duyguları var. Terkedilmek onlara da ağır geliyor. Hatta insanlardan daha ağır geliyor. Biz kendi yaşamımızı idame ettirebiliyoruz ama onlar ettiremiyorlar. İntihar eden köpekler görüyoruz. Doğumundan ölümüne kadar sahiplenebilecekseniz, hazırsanız, bunu omuzlayacak güçteyseniz öyle alın hayvanları" diye konuştu.

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