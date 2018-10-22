Hayvanseverler suç duyurusunda bulundu

ESKİŞEHİR'de hayvanseverler, araç çarpması sonucu yaralanan ve tedavi sürecinde ölen köpek için suç duyurusunda bulundu.

Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Gülçin Yapıcı Yıldız, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İl Temsilcisi Ayten Tutkun ve Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu İl Temsilcisi Melek Özdoğan Adalet Sarayı önünde gazetecilere açıklamada bulundu. Geçen 29 Eylül'de Seyitgazi ilçesinde bir aracın çarpması sonucunda yaralanan köpeğin Eskişehir'e getirildiğini söyleyen Gülçin Yapıcı Yıldız iddialarda bulundu:

"Yaralanan köpeğimiz zabıta ekipleri tarafından alınarak, Seyitgazi Belediyesi ile Odunpazarı Belediyesi arasındaki protokol gereği Odunpazarı Belediyesi Hayvan Bakım Evi'ne teslim edildi. Belinin kırıldığını öğrendiğimiz köpek, 13-14 gün orada tutuldu. Daha sonra ise köpeğin veterinerlik fakültesine götürüldüğü sırada yolda öldüğü söylendi. Kaza geçirmiş bir hayvanın neden 14 gün acı çekerek ölmesinin seyredildiği, olayın sorumlularının cezalandırılması için suç duyurusunda bulunuyoruz."

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