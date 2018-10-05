Hayvanları Koruma Kurulu toplandı

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Suriyeli vatandaşların barınması için oluşturulan kampların boşaltılması nedeniyle buralarda bulunan hayvanların uygun yöntemlerle yakalanarak geçici bakımevine getirilip, sahiplendirilmesi kararlaştırıldı.

Gaziantep İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı Gaziantep Vali Yardımcısı Uğur Aladağ’ın başkanlığında Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Gaziantep Şube Müdürü Mustafa Gözel’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Canlı Hayatını İyileştirme Derneği Genel Sekreteri Suzan Gökpınar, Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri ile Tarım il Müdürlüğü yetkilileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü ve hayvan haklarının önemine değinilen toplantıda, Suriyelilerin barınması için Gaziantep’te oluşturulan kampların boşaltılması nedeniyle buralarda bulunan hayvanların aç ve susuz kaldığına dikkat çekildi. Buralarda barınan sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların aç ve susuz kalmaması için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin gönüllü kuruluşlarla iş birliği içerisinde hareket etmesi gerektiği belirtildi. Çadır kentlerin bulunduğu alanlara mama ve su bırakmasına ve bu alandaki hayvanların uygun yöntemlerle yakalanarak geçici bakımevine getirilip sahiplendirilmesine karar verildi.

Toplantıda ayrıca, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların beslenmesi amacıyla belediyelerin gönüllü kuruluşlarla iş birliği içerisinde mevcut besleme noktalarına düzenli olarak mama ve su bırakmasına, ihtiyaç halinde yeni besleme odakları oluşturulmasına, geçici bakımevinde bulunan tüm hayvanların sahiplendirilmesi için belediye tarafından belediye ilan panoları ile internet ortamında ve diğer tüm yayın organlarında duyuru yapılarak sahiplendirmenin teşvik edilmesi kararlaştırıldı.

FOTOĞRAFLI