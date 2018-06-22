Hayvanları koruma kanunu konuşuldu

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de, Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki eksikliler ve bununla ilgili yapılması gerekenler konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İl Temsilciliği tarafından Korkut Ata Gençlik Spor ve Doğa Derneği, Bilim Evinde gerçekleştirilen programa, Milletvekili Ruhi Ersoy ve ildeki çok sayıda hayvan sever katıldı. Toplantı bitiminde ise yine sokak hayvanlarını besleme faaliyeti gerçekleştirildi. Hayvan severler, özellikle sokak hayvanlarına yapılan işkence, taciz ve tecavüz olaylarının kabahat değil suç kanunu kapsamına alınması çağrısında bulundular.

Osmaniye Belediyesi Meclis Üyesi, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Osmaniye Temsilcisi Oğuzhan Saçıkara ise gönüllülük esasına göre besleme faaliyetlerinin yürütüldüğünü belirterek, "Üniversite öğrencisi ve hayvan hakları ile ilgili oluşan derneklerle birlikte koruma ve besleme faaliyetlerimizi yürütüyoruz" dedi.



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