Hayvanları koruma günü öğrencilerle kutlandı

ANKARA, () - MAMAK Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliği ile 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında öğrencilerine yönelik bilgilendirme semineri düzenledi.

Kayaş Kazım Karabekir İlkokulu’nda Mamak Belediyesi Veteriner Hekimi Eser İnsal tarafından evcil ve sokak hayvanlarının aşılanmasından beslenmesine, sahiplenilmesinden bakımına kadar ve sağlığı ile ilgili sunum yapıldı. Seminer sonrası öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak amacıyla kırtasiye malzemeleri ve mama kabı hediye edildi. Hayvanları sevmeyenlerin insanları ve doğayı sevemeyeceğini kaydeden Veteriner Hekim İnsal, “Hayvanlar yaşadığımız dünyanın bir parçasıdır. Sadece bir gün değil, her gün hayvanları korumalıyız” dedi.

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