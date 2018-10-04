BURSA,() – BURSA Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü, ‘4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’ etkinlikleri kapsamında, çocuklara hayvan sevgisi aşılanması okullarda farklı etkinliklere imza atıyor. Veteriner hekimler, ‘Hayvanları birlikte koruyalım’ çağrısı yaptı.

‘Her canlının korunmaya, sevgi ve anlayışa ihtiyacı vardır. Hayvanları birlikte koruyalım’ sloganıyla kentin birçok noktasında hayvanların su ihtiyacını gidermek amacıyla su odakları oluşturan, yiyecek bulma sıkıntısı yaşayan sokak hayvanları için beslenme noktalarına yem bırakan Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü, özellikle çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması amacıyla eğitim çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. ‘4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’ etkinleri kapsamında farklı okullarda öğrencilerle bir araya gelen veteriner hekimler, hayvanlara duyarlılık konusunda çocukları bilgilendirdi.

‘4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’ nedeniyle Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, hayvanları korumaya yönelik mesajlar verildi. Hayvanların yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla 4 Ekim 1931 tarihinde ‘Dünya Hayvanları Koruma Günü’nün ilan edildiğinin belirtildiği açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de hayatımızı paylaştığımız hayvanlara gerek sağlık gerekse sevgi anlamında ilgimizi eksik etmiyoruz. Özellikle şehir hayatının zorlaştırdığı hayvan yaşamı düşünüldüğünde belediye olarak onlara yardım ediyoruz. Özellikle, sahipsiz sokak hayvanları da, sahipli hayvanlar gibi sağlıklı ve özgürce yaşama hakkına sahiptirler. Bursa genelinde sahipsiz hayvanların tedavi, aşılama ve kısırlaştırma işlemlerini 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve uygulama yönetmeliği çerçevesinde aralıksız sürdürülmektedir. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe belediyelerden getirilen sahipsiz hayvanların bakımı, tedavisi ve operasyonları aralıksız yapılmaktadır. Doğanın dengesinin korunmasında önemli bir rolü olan hayvanlar, insanların en büyük yardımcılarıdır. Hayvan sevgisi, insanlardaki yardımlaşma, iyilikseverlik ve merhamet gibi duyguları geliştirir, insanları birbirine yaklaştırır. Bizlere düşen ise hayvanları korumaktır.”

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