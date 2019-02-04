Hayvanlara yalıtımlı yuva ve mama istasyonu kurdular

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Hayvanseverler Kulübü öğrencileri, kampüsteki hayvanlar için yalıtımlı yuvalar ve mama istasyonları kurdu. İzmir Ekonomili öğrenci toplulukları ve İEÜ Meslek Yüksek Okulu Sosyal Sorumluluk Komitesi desteğiyle gerçekleşen proje, kampüste yaşayan sokak hayvanlarının güvenli ve sıcak bir alan ile sürekli mama ve su bulabilecekleri istasyonlara sahip olmasını sağladı.

İEÜ Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi ve İEÜ Hayvanseverler Kulübü Başkanı Şevval Yüce, bir süre önce başlattığı yardım kampanyası ile İEÜ’lü öğrencilerin desteğini alarak kampüste yaşayan sokak hayvanları için yuva ve mama istasyonları temin etti. Kulüp olarak çevrelerindeki hayvanlarla ilgilendiklerini, kimi yaralı hayvanları ise tedavi ettirip sahiplendirdiklerini söyleyen Yüce, "Kendimi bildim bileli hayvanlarla beraberdim. Üniversitemizde de, aynı dışarıda olduğu gibi hayvanlarla ortak bir yaşam alanını paylaşıyoruz. Onların da bizler gibi kendilerine ait birer yuvaları, barınacakları ve ihtiyaçlarını giderecekleri yerleri olmasını istedim. Projemiz ilk kez böyle oluştu. Sonrasında diğer tüm öğrenci toplulukları ve İEÜ öğrencilerinin destek verdiği bir kermes düzenledik. Bu sayede sokak hayvanları için yuvalar, mama ve su istasyonları temin ettik. Yuvaların montajını İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Sosyal Sorumluluk Komitesi’nin desteğiyle yaptık" dedi.

Barınaklardan 30’dan fazla hayvanın faydalandığını, yem ve su istasyonlarının da her gün kontrol edildiğini belirten Yüce, "Tatil günlerinde bile nöbetleşe mama ve su teminini sağlıyoruz. Dünyamızı paylaştığımız hayvanlara karşı bir borcumuz var. Yerleştiğimiz mekânlarda hayvanların varlığını sağlamak için sorumluluklar almalıyız. Bu bakımdan, hayvansever olmak bir gönüllülükten öte, bir sorumluluk" diye konuştu.

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