Hayvanlar için farkındalık etkinliği

ALANYA, () - ALANYA Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile düzenlediği program kapsamında, katılımcılara sokak hayvanları için afiş ve onların beslenmesi için su ve yemek kapları dağıttı.

Sosyal projelerle sokak hayvanlarına sahip çıkan ve farkındalık oluşturan Alanya Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde de düzenlediği etkinlikle dikkati çekti. Farkındalık oluşturmak için Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar ve Alanya Veteriner Hekimler Oda Temsilciliği'nin katılımıyla Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerle hayvan sevgisi ve sokak hayvanlarının korunmasına karşı farkındalık oluşturuldu.

YEMEK VE SU KAPLARI DAĞITILDI

4 Ekim Dünya Hayvan Haklarını Koruma Günü'ne özel hazırlanan program kapsamında, Alanya Belediyesi tarafından hazırlanan afişlerle katılımcılara mahallerindeki sokak hayvanlarının beslenmesi için Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğince de yemek ve su kapları dağıtıldı.

Alanya Belediyesi ayrıca vatandaşları bilinçlendirmek için kent genelindeki billboardlara '1 kap su' afişleri astı.

FOTOĞRAFLI