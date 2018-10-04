‘Hayvanlar bizden uzaklaşıyor’

Can ÇELİK/ADANA,()-ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, "Son dönemde artan bu şiddet, ilk çağlardan bu yana kadim dostumuz olan hayvanların biz insanlardan uzaklaşmasına neden olmaktadır” dedi.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nün önemine dikkat çeken Köse, “Hayvan dostlarımızı sadece bugün değil her gün hatırlamalıyız. Artık hayvanlar insanlardan korkuyorlar. Bir kentteki insanlarının nasıl insanlar olduğunu anlamak için sokak hayvanlarına bakın. Eğer hayvanlar insanlardan korkup kaçıyorlarsa güvende değilsiniz demektir. O kentte yaşamayınız. Hayvanlarla yaşamayı bilmeyenler, insanlarla da yaşayamazlar. Hayvanlar giderek bizden uzaklaşıyor” dedi.

‘ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ’

1822 yılında Hayvanları Koruma Birliğini kurulduğunu ve bununla birlikte tüm Dünya’da hayvan haklarını korumaya yönelik bir anlayışın yayılmaya başladığını söyleyen Köse, şöyle konuştu:

“Yurdumuzda da Hayvanları Koruma Derneği 1908 yılında kurulmuştur. Daha sonra aynı amaçlı dernekler bir araya gelerek Lahey’de Dünya Hayvanlarını Koruma Federasyonu’nu oluşturmuşlar. Bu federasyonda 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü olarak ilan etmişlerdir. Hayvanları Koruma Günü ilan edilmesi hayvanların korunduğu anlamına gelmiyor. Asıl mesele yerel yönetimlerin bu konuya önem vermesidir. 5199 sayılı yasa sokak hayvanlarını koruma görevini belediyelere veriyor. Belediyeleri görevlerini yapmaları konusunda uyarıyorum. Kentteki sokak hayvanlarını korumak, beslemek, sağlığını korumanın yanında popülasyonun artarak devam etmemesi için kısırlaştırma işlemine önem verilmesini öneriyorum. Bu konuda biz Veteriner Hekimlere ne düşerse yapmaya hazırız. Hayvanları sevmeyi öğrenmeden insanları sevmeyi öğrenemeyiz. Çocuklarımıza hayvan sevgisini öğretelim.”

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