Hayvan sevgisi boyalarla kağıtlara yansıtılacak

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE Belediyesi tarafından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan yarışmada, çocuklar hayvan sevgisi boyalarla kâğıtlara yansıtılacak.

Hayvan sevgisini konu alan ödüllü resim yapma yarışmasına başvurular başladı. İlkokul ve ortaokullar arası düzenlenecek yarışma 4 Ekim'de Osmaniye Belediyesi Hayvan Barınağı bahçesine kurulacak resim atölyesinde yapılacak. Her okuldan en fazla iki kişinin katılabileceği yarışmada hayvan sevgisi boyalarla kâğıtlara yansıtılacak. Tüm resim malzemelerinin belediye tarafından karşılanacağı yarışmada resimler jüri üyelerinin önünde çizilecek ve yarışma sonunda sonuçlar hemen açıklanacak. Son başvuru tarihi ise 2 Ekim Salı günü olduğu kaydedildi.

Ayrıca dereye girenlere 300, 200, 100 TL değerlerinde kırtasiye hediye çeki ve madalya verilecek. Resim yapma yarışmasının yanı sıra Osmaniye Belediyesi Hayvan Barınağında çeşitli etkinlikler yapılacak. Yarışmaya katılmak ve detaylı bilgi almak için Osmaniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne başvurulabilecekleri ve www.osmaniye-bld.gov.tr adresinden yarışma şartnamesini okuyabilecekleri bildirildi.



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