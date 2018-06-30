Hayvan hırsızlığına 4 tutuklama

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığı suçlamasıyla yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Afyonkarahisar bölgesinde artan hayvan hırsızlıkları üzerine Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından çalışma başlatıldı. Bölgedeki yaklaşık 20 hayvan hırsızlığı olayının şüphelisi olduğu belirlenen 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri belirlenen adreslere yaptığı operasyonda 7 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 7 şüpheliden C.K., Z.K., G.B. ve A.A. tutuklandı. 2'si adli kontrollü olmak üzere 3 kişi serbest bırakıldı.

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