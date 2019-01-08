Hayri Dev'i konserle andılar

Ahmet ACAR/KAŞ, () - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde geçen yıl yaşamını yitiren, UNESCO'nun 2008 yılında 'Yaşayan İnsan Hazinesi Kültürel Miras Taşıyıcısı' ilan ettiği Denizlili üç telli sanatçısı Hayri Dev anısına konser düzenlendi.

Kaşlı üç telli sanatçısı ve öğretmen Emre Dayıoğlu öncülüğünde Kaş Belediyesi'nin katkılarıyla Kaş Kültürevi'nde, "Üç Tel Üç İnsan" adıyla düzenlenen konseri aralarında İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Dr. Munise Ozan, Kaş Yörük Türkmen Derneği Başkanı Hüseyin Kayır'ın da bulunduğu yaklaşık 200 kişi izledi.

Konserde, Kaşlı üç telli sanatçıları Ali Ulutaş, Osman Kırca ve Emre Dayıoğlu sahne aldı. Üç telli sanatçıları Ege ve Akdeniz yöresinin boğaz ve gurbet havalarını, yayla ve göç türkülerini çaldı, söyledi. Ali Ulutaş ve Emre Dayıoğlu zeybekleri çalıp, söylerken, Osman Kırca zeybek oynadı. Kaş yöresinin Yörük yaşamından esinlenerek Ali Ulutaş ve Osman Kırca tarafından bestelenen Yörük türkülerini seslendiren üç sanatçı konserin sonunda Hayri Dev'in 'Masıt Kırığı' olarak bilinen 'Zülüfleri Taramış' türküsünü çaldı ve söyledi. Konserde toplam 20 türkü seslendirildi.

Emre Dayıoğlu, "Hayri Dev ünü yurt dışına taşmış, Denizlilerin deyimiyle 'Koca Usta' idi. 10 yabancı ülkede konserler verdi. Bedeni yaşamdan göçtü ama türküleri, sanatı yaşıyor. Onu tanımak, onunla çalıp söylemek onuruna eriştim. Bu konserle onu bir kez daha yaşattık. Sizlerle tanıştırdık. Bu arada bu konserle, Kaş'ın devi olan Kaşlı üç telli sanatçıları Ali Ulutaş ve Osman Kırca'yı sizlerle buluşturduk. İkisini de Hayri Dev'le bütünleştirdik" dedi.

Konser sonunda Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, sanatçılara çiçek ve çeşitli hediyeler vererek teşekkür etti.

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