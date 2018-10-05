Hayranının mesajıyla ABD'den Antalya'ya geldi

ANTALYA, () - AKDENİZ Üniversitesi Girişimcilik ve Kariyer Topluluğu, Erzincanlı iş insanı Zack (Zeynel) Erdem'i kampüste ağırladı. Erzincan'dan ABD'ye uzanan başarı hikayesiyle birçok kişiyi etkileyen Erdem, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Topluluk öğrencilerinden Gülsüm Mutlucan'ın, Erdem'in hayatını ders konusu olarak incelemesi ve çok etkilenmesi üzerine attığı davet mesajına kayıtsız kalamayan Erdem, ABD'den Antalya'ya geldi.

Girişimcilik ve Kariyer Topluluğu'nun ağırladığı Erdem, öğrencilerle birlikte topluluğun duvarına el izini bırakarak altına imzasını attı. Öğrenciler Erdem için hazırladıkları plaketi takdim etti. Erdem ilk defa bir öğrenci topluluğunun davetine katıldığını belirterek kendisi için unutulmaz bir anı olduğunu söyledi. Erdem, mart ayında tekrar Antalyalı öğrencilerle buluşacak.

11 yaşındayken bir gazetede gördüğü Manhattan fotoğrafına hayran olan Erdem, 200 dolarla gittiği ABD'de bugün iki restoran, iki gece kulübü ve bir otelin sahibi. Yılda 10 milyon dolar ciro yapıyor ve mekanında dünyaca ünlü isimleri isimleri ağırlıyor.

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