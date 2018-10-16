Hayırseverlerden Yahyalı’da yardıma muhtaçlara 7 ev

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, ()-KAYSERİ’de Yetim Anneleri Derneği tarafından başlatılan, ev projesi kapsamında, Yahyalı ilçesine 7 maddi durumu yetersiz aileye ev yaptırılacak.

Merkezi İstanbul’da bulunan Yetim Anneleri Derneği, Kayseri’nin Yahyalı ilçesi’nde bu kapsamda 7 aileye dernek tarafından prefabrik ev yaptırılacak. Projeye destek olmak adına Kayseri’de hayırseverler tarafından 19 Ekim'de kahvaltı düzenlenecek. Kahvaltının geliri derneğe bağışlanacak. Projeye destek olan Mustafa Babaarslan, herkesi duyarlı olmaya davet ederek, “Yetim Anneleri Derneği’nin yaptığı bir proje var. Bütün illerde, ilçelerde kimsesiz çocuklara, yetim çocuklara ve maddi durumu yetersiz aileleri ev sahibi yapıyorlar. Bizde bu projeye destek olmak adına 100 TL değerinde bileti olan 19 Ekim’de kahvaltı düzenleyeceğiz. Herkesi bu projeye destek olmaya davet ediyoruz. Farkındalık yaratmak için böyle bir projeye başladık. Herkesi bu tarz sosyal sorumluluk projelerine davet ediyoruz” dedi.