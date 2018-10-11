Hayırseverden öğrencilere ayakkabı yardımı

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), ()- İSTANBUL'da yaşayan iş insanı Şaban Erdoğan’ın çocukları Ahmet ve Müslüm Erdoğan tarafından Nizip'in Yunus Emre Mahallesi’ndeki Zübeyde Fidan Sayın İlkokulu’nda okuyan öğrencilere Mali Müşavir Halil Sağır aracılığıyla ayakkabı yardımı yapıldı.

Öğrencilere dağıtılmak üzere İstanbul’dan gelen ayakkabılar Okul Müdürü Hüseyin Çevik’e teslim edildi. Okulda gerçekleşen dağıtım törenine katılan İlçe Kaymakamı Kemal Şahin ve Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş, yapmış olduğu çalışmadan ve öğrencilere katkılarından dolayı hayırsever işadamı Şaban Erdoğan ve çocuklarına teşekkür etti.

Mali Müşavir Halil Sağır ise hayırseverlere yapmış oldukları yardımlardan dolayı teşekkür ettiğini ifade ederek yardımların devam edeceğini bildirdi.

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