Hayırseverden Nizip'e anaokulu

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), () - NİZİPLİ hayırsever Ali Rıza Alpaslan tarafından Belkız Mahallesi’ne yaptırılan Ali Rıza Alpaslan Anaokulu düzenlenen törenle eğitime başladı.

Bir çok çocuğun okul öncesi eğitim alacağı şekilde dizayn edilen iki katlı okulun açılış töreni öncesi İlçe Kaymakamı Kemal Şahin tarafından, hayırsever Ali Rıza Alpaslan’a plaket verildi. Yapılan konuşmalar ve folklor gösterisi sonrasında açılışı gerçekleştirilen okulu gezen hayırsever Alpaslan, duygu dolu anlar yaşadı. Açılış törenine İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı Mehmet Ali Tiryakioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş, okul müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

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