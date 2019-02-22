Hayırseverden eğitime destek

Erol AKKIR/ANTALYA, () - ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, hayırsever Faik ve Ernur Koparan çiftiyle, yapımı devam eden Kepez Mehmet Akif Mahallesi Ortaokulu'na kendisinin ve eşinin adına isim hakkının verilmesi ve nakdi para yardımı protokoluna imza attı.

Valilikteki imza protokol töreninde konuşan Vali Münir Karaloğlu, hayırsever Faik Koparan ve eşi Ernur Koparan ile güzel bir protokol imzaladıklarını söyledi. Vali Karaloğlu, "Kendisine teşekkür ediyorum. Kendisi eğitim ve sağlık alanlarında daha önce de desteklerde bulunmuş. Değerli eşlerinin adının da yer almasını isteğini değerlendirdik. Kendisine teşekkür ediyorum. Eşinin adının verilmesi konusundaki isteklerini çok önemli buluyorum. İnşallah bu okulda kendisinin arzu ettiği nesiller yetişir. O nesiller hem Antalya'ya hem de ülkemize hizmet ederler. Allah hayırlarını kabul etsin" dedi.

Sadece Allah rızası için hayır işleri yaptığını ifade eden hayırsever Faik Koparan ise 1990 ve 2010 yıllarında İstanbul'da iki okul yaptırdığını, çeşitli okulların donatım eksiklerini tedarik ettiklerini kaydetti. Çeşitli hastanelere oda donatımı sağladığını aktaran Koparan, ömrü olduğu sürece hayır işlerine devam edeceğini ifade etti.

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