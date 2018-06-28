Hayırsever Soyiç toprağa verildi

Adem DURMAZ/ANTALYA, () - ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nin yapılmasında büyük emek sarf eden hayırsever Cevat Soyiç, vefat etti. Soyiç, Antalya'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Korkuteli Halk Eğitim Merkezi'ni yaptıran hayırsever Cevat Soyiç için dün Muratpaşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle vakti kılınan namazın ardından Cevat Soyiç'in cenazesi Andızlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Korkuteli Sevim- Cevat Soyiç Halk Eğitim Merkezi Müdürü Öznur Taşkan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden temsilcilerle ailesi ve yakınları katıldı. Cevat Soyiç'in kızı Sema ve damadı Ercüment Gencebay cenaze töreninin ardından taziyeleri kabul etti.

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