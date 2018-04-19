Hayırsever Özer'in eşi toprağa verildi

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSARLI hayırsever merhum Yusuf Özer'in dün yaşamını yitiren eşi Yıldız Özer, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın da katıldığı törenle toprağa verildi.

Afyonkarahisar'ın tanınmış hayırsever iş insanlarından merhum Yusuf Özer'in eşi Yıldız Özer, dün tedavi gördüğü özel bir hastanede yaşamını yitirdi. Yıldız Özer için bugün eşi tarafından yaptırılan Özerler Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun kıldırdığı cenaze namazına Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın yanı sıra Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven ve Özer ailesi katıldı. Yıldız Özer'in cenazesi namazın ardından Afyonkarahisar asri mezarlığındaki aile kabristanında defnedildi.

FOTOĞRAFLI