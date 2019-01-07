Hayırsever avukattan eğitime destek

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde avukat İrem Tuğçe Çiçek, Zübeyde Fidan Sayın İlk ve Ortaokulu’nda eğitim gören 180 öğrenciye kaban ve bot yardımı yaptı.

Avukat İrem Tuğçe Çiçek ve beraberinde arkadaşları okuldaki öğrencilere bot ve kabanlarını giydirdi. Duyarlı davranışı okul idarecileri tarafından takdir edilen avukat Çiçek, "Bu soğuk günlerde kardeşlerimizin üşüdüğünü öğrendik ve böyle bir çözüm bulduk. İnşallah bu yolda mücadele etmeye devam edeceğiz. Nizip'in gönlü zengin insanlarını etrafındaki insanlara yardımcı olmaya davet ediyorum” dedi.

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