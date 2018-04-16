Hayır Çarşısına ‘Osmanlı’ modeli

SAMSUN,() - ATAKUM Hayır Çarşısının veren elin alan eli görmediği bir sistemle çalıştığını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı “Atakum Hayır Çarşısı, Osmanlı yardımlaşma kültüründeki ‘Sadaka Taşı’ gibi çalışıyor” dedi.

Atakum Belediyesi tarafından sürdürülen, çevre il ve ilçelerle birlikte, birçok mazlum coğrafyaya yaptığı yardımlarla örnek olan Hayır Çarşısının çalışma prensibinde, veren elin alan eli görmediği bir sistem olduğunu söyleyen Başkan Taşçı, ihtiyaç sahiplerinin, mahcup olmadan ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için, Hayır Çarşısı Merkez Mağazasının 25 Nisan Çarşamba gününden itibaren, her Çarşamba saat 22.00’ye kadar açık olacağını söyledi.

Hayır Çarşısı projesinin, veren el ile alan eli buluşturduğunu ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Türk milleti olarak bizim kültürümüzde yardımlaşmanın önemli bir karşılığı var. Atakum Belediyesi olarak vatandaşlarımız arasında bir yardımlaşma köprüsü olarak hayata geçirdiğimiz Hayır Çarşısı projesiyle, veren el ile alan el arasında maddi ve manevi bir köprü konumunda hareket ediyoruz. Yardımsever hemşerilerimizin, yardıma muhtaç vatandaşlarımıza ulaştırmak istediği yardımları, veren elin alan eli görmediği bir sistemle, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bu anlamda, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kendilerini mahcup hissetmeden, herkes evindeyken gelip rahat rahat ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri adına Hayır Çarşısı mağazamızın çalışma saatlerini güncelledik" dedi.

Osmanlı kültüründe yardımlaşmanın hava karardıktan sonra yapıldığını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atalarımız, fakirin onurunu korumak, zenginin de mağrurlanmasını önlemek için çeşitli noktalara sadaka taşları yerleştirirlerdi. Yardımsever halk gönlünden kopan miktarda yardımı bu taşlara bırakır, hava karardıktan sonra da ihtiyaç sahipleri gelip ihtiyacı kadarını alır, kalanı da başka bir yardıma muhtaç kişiye bırakırdı. Atakum Belediyesi Hayır Çarşısı da faaliyetini tıpkı bir ‘Sadaka Taşı’ mantığıyla sürdürüyor. Yardımsever vatandaşlarımızın gönlünden kopan kıyafet, gıda, ev eşyası gibi yardımlar, Hayır Çarşısı aracılığıyla yardıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Şimdilik sadece Çarşamba günleri başlayacak olan geç saat uygulamamız, talep yoğunluğuna göre gerekirse her akşam olmak kaydıyla saat 22:00’ye kadar sürecek. Vatandaşlarımız, hava karardıktan sonra mağazamıza gelerek istediği gibi alışveriş yapıp, hiçbir bedel ödemeden mağazamızdan ayrılacak” şeklinde konuştu.

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