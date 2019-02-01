"Haydi çocuklar camiye" projesine katılan çocuklara ödül

İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE (Osmaniye), () - OSMANİYE'nin Toprakkale İlçesinde, "Haydi Çocuklar Camiye Namazını Kıl Puanını Topla Projesi" kapsamında düzenli olarak camiye gelen çocuklar ödüllendirildi. Göçmenler Mahallesi Göçmenler Camiinde, gençlerin camiye ilgisini çekmek için yapılan ve okulların 15 günlük tatil süresi boyunca devam eden proje yaklaşık 30 öğrenci katıldı. Bugün cuma namazı sonrasında cami içerisinde düzenlenen ödül törenine Kaymakam Ali Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Durmuş Sağlam, İlçe Müftüsü Behçet Bilgin, cami cemaati, öğrenci velileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

15 günlük yarı yıl tatili süresi içerisinde yapılan "Haydi çocuklar camiye" kampanyasının başarılı olduğunu söyleyen Kaymakam Yıldırım, "Şuanda çok güzel bir tablo ile karşı karşıyayız. Namaz dinin direğidir. Bundan sonra bu alışkanlıkları devam eder ve namazlarını düzenli olarak kılarlar. Devletimizin, ülkemizin dinini dirayetini bilen ahlaklı çalışkan üretken nesillere ihtiyacı var. Bunu da burada bugün görüyoruz. Hayatları boyunca çocuklarımıza hayırlı bereketli ömürler diliyorum. Bu tatil süresi boyunca 'Namazını kıl puanını topla, ödülünü al' projesi kapsamında ibadetlerini yaptılar ve ödüllerini alacaklar inşallah. Diğer taraftan da ödül topladılar ve büyük ödüllerini inşallah orada alırlar. Gençlerimize namazla geçen, cami ile iç içe bir hayat diliyorum. Üretken, devletine bağlı, üretken çalışkan birey olmaları diliyorum" dedi.

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