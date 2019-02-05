KAYSERİ, () - KAYSERİ'de Pozitif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü tarafından desteklenen 'Haydi Çocuklar Camiye' projesi tamamlandı. 10 gün devam eden proje kapsamında 42 camideki etkinliğe 710 çocuk katıldı. Dereceye giren çocuklara da hediyeler verildi.

Pozitif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği Başkanı Mustafa Olgunharputlu, Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen projeye Kayseri olarak destek verdiklerini söyledi. Geçen yıl başlatılan projenin 4 camide düzenlendiğini ve 30 çocuğun katıldığını hatırlatan Olgunharputlu, bu yılki çalışmaya yoğun ilgi olduğunu ifade etti.

Kayseri merkez ve ilçelerde toplam 42 camide etkinliğin düzenlendiğini belirten Olgunharputlu, "42 camideki etkinliğe 710 çocuk katıldı. İlkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde gerçekleştirilen programda çocuklar 10 gün süreyle 5 vakit namazı camide kıldı. Kategorilerine göre belirlenen dua ve sureleri ezberlediler ve bu çalışmalarına göre de puan aldılar. Puanlamaya göre de kitap, top veya çeşitli hediyelerden oluşan hediyeler verdik. Çocuklarımız bu etkinlikle tatlı bir yarış ve tatlı bir telaş içine girdi. Bu süreçte çocuklarımız, aileleri, arkadaşları, camilerimiz, cami cemaatimiz, kazandı. Bu güzel kazanımlar ömürleri boyunca onların akıllarında kalacak, unutmayacakları tatlı bir hatıra olarak kalacak.. Biz de elimizden geldiği kadar güzel hediyeler ile onların bu güzel gayretlerini ödüllendirmeye çalıştık. Bu vesile ile il ve ilçe müftülüklerimize, cami hocalarımıza, müezzinlerimize, cami sorumlularımıza maddi ve manevi katkı sağlayan herkese gönülden teşekkür ederiz" dedi.

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