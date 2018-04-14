'Hayatta Kal' ekibinden Samsun emniyetine ziyaret

SAMSUN, () - SAMSUN İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Samsun'da çekilen 'Hayatta Kal' dizisi ekibini makamında ağırladı.

Samsun'da internet dizisi olarak çekilen ve uyuşturucuyla mücadeleyi konu alan Hayatta Kal dizisinin prodüksiyon sorumlusu Elif Yazın ve dizi oyuncusu Melih Kavlu, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz'u Türk polis teşkilatınin 173'ncü yıl dönümünü kutlamak için ziyaret etti. Ziyarette müdür Yavuz'a 'Uyuşturucuya hayır!' temalı hediyelerin de takdim eden ekip ardından polis özel harekat şube müdürü Özkan Alkaş'ı ziyaret ettiler. Dizinin yapımcısı ve yönetmeni olan Fuat Yılmaz'ın 11 Mayıs 2018'de vizyona girecek olan 'Mezarlık' filmi için şehir dışında olduğundan ziyaretlere katılamadığı öğrenildi.

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