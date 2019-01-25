Hayat kurtaranlardan Kızılay'a kan bağışı

ACİL Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği Denizli Şubesi üyeleri, kış aylarında kan stoklarının azalması üzerine Kızılay'a kan ve kök hücre bağışında bulundu.

ATTDER Genel Merkezi'nin başlattığı 'Hayat Veren Ellerden Şifa Bekleyen Yüreklere Kan Bağışı' kampanyası için derneğin Denizli Şubesi de harekete geçti. Üyeler Denizli'de, Kızılay'a kan ve kök hücre bağışında bulundu. ATTDER Denizli Şube Başkanı Yaşar Badem, Kızılay Genel Merkezi'nin 'Acil Kan Bağışı' çağrısı üzerine kan ve kök hücre bağışında bulunduklarını belirterek, "Biz de ambulanslarda görevli kişiler olarak kan bağışına destek olmak istedik. Çok sayıda dernek üyemiz kampanyaya destek vererek, bağışta bulundu. Bu bir toplum sorunudur. Ancak birlik olarak aşılabilir" dedi.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

FOTOĞRAF