'Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu' toplandı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Komisyon toplantısı yapıldı.

Kaymakam Eflatun Can Tortop başkanlığında yapılan toplantıya daire amirleri katıldı. Toplantıda, 2018- 2019 Eğitim Öğretim yılı halk eğitimi merkezi ve mesleki eğitim müdürlüklerince açılan kurslar ve yapılan faaliyetler değerlendirilerek, bundan sonraki süreç için görüş alışverişinde bulunuldu.

Kurslar ile ilgili bilgi veren Kaymakam Eftlatun Can Tortop, "Kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliği içerisinde olması bizim için önemlidir. Özellikle mevcut imkânların insanların yararına olacak şekilde kullanılması çok güzel. Bu işbirliğinin artarak devam etmesini temenni ediyorum" dedi.

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