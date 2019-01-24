Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu toplandı

Tahsin BAYTAR/DİNAR, () - AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu toplantısı yapıldı.

Halk Eğitimi Merkezi faaliyetlerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan İlçe Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu ocak ayı toplantısı Kaymakam Selami Kapankaya başkanlığında yapıldı. Halk Eğitimi Merkezi Çok Amaçlı Salonu'ndaki toplantıya Cumhuriyet Savcısı Ender Erdem, Belediye Başkan Yardımcısı Rafet Şimşek, İlçe Emniyet Müdürü Özgür Taşkın, İlçe Jandarma Komutan vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Levent Keskin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş ve daire amirleri de katıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Gültekin Koçer'in kurum faaliyetleri hakkında bilgiler verdiği toplantıda; okuma-yazma seferberliği, bağımlılıkla mücadele, Roman vatandaşların sosyal yaşama entegre edilmesi kapsamında yapılan çalışmalar, kamu kurumlarıyla işbirliği halinde açılabilecek kurslar değerlendirildi. Komisyon toplantısı vatandaşların ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimleri için yapılacak faaliyetler konusunda önerilerin alınmasıyla tamamlandı.

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