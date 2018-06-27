Hayalleri onu birinciliğe taşıdı

OKUL hayatı boyunca fen bilimlerinde gösterdiği büyük başarı nedeniyle öğrenimini tıp veya mühendislik fakültesinde sürdürmesi beklenirken, çok sevdiği müziğe yönelen Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencisi Canberk Duman, üniversite birincisi olarak mezun olmanın mutluluğunu yaşadı. 4 yılda müziğini uluslararası arenada tanıtarak çeşitli başarılara da imza atan Duman, Zürih Sanat Üniversitesi'ne kompozisyon master öğrencisi olarak kabul edilmeyi başardı.

Yaşar Üniversitesi, 2017-2018 akademik yılı mezuniyet töreni Selçuk Yaşar Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Törene Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyhan Yaşar, Mütevelli Heyet Üyeleri Prof. Dr. Altan Çilingiroğlu, Prof. Dr. Atila Sezgin, Dr. Mehmet Aktaş, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

BAMBAŞKA BİR HAYATA ADIM ATIYORSUNUZ

Törende konuşan Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, "Mezuniyet gecesi, üniversite hayatının sonu olduğu kadar gerçek yaşamın da başlangıcıdır. Yarın bambaşka bir hayata adım atacaksınız. Bu hayatta başarılı olmak için gerekli her donanıma sahipsiniz. Sizler, Yaşar Üniversitesi mezunları olarak; özgüvenli, sosyal sorumluluk bilincine sahip, kendisine, ailesine ve ülkesine yararlı aydın bireylersiniz" dedi. Gençlere güvendiklerini belirten Ahmet Yiğitbaşı, "Sayın Selçuk Yaşar üniversitemizin öğrencilerini gördükçe, bu gençler ‘Atatürk’ün çocukları’ der. Şimdi, öğrencilerinin mezun olduğunu görmekten büyük gurur duyuyor. Çünkü hem o, hem biz biliyoruz ki Yaşar Üniversitesi’nde okumanın gururuyla, gençlerimiz, ülkemizin kalkınmasında önemli bir güç oluşturacaklar. Onların, istedikleri zaman neler başarabileceğini biliyoruz" diye konuştu.

"GÜCÜNÜZÜ DAHA İYİ BİR DÜNYA İÇİN KULLANIN"

Törende öğrencilere seslenen Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, "Teknolojinin de yardımıyla artık her biriniz dünyamızı daha yaşanabilir hale getirecek araçlara ve potansiyele sahipsiniz. Hepinizi bu gücünüzün farkında olmaya ve onu daha iyi bir dünyayı kurmak üzere kullanmaya davet ediyorum. Size miras kalan bu dünyayı olduğu gibi kabul etmenin ötesine geçerek, cesaretle gelecek nesillere daha iyi bir yaşam alanı bırakmak üzere, bilgi ve becerinizi arttırmak ve aklınızı etkin kullanmak yönünde üstün bir gayret içinde olun. Hayatta başarılı olmak için bir vizyonunuz ve bu vizyonu hayata geçirecek gerçekçi bir planınız olsun" dedi.

"İDEALLERİNİZİN PEŞİNDEN KOŞUN"

Bu yılın üniversite birincisi Canberk Duman ise seçimlerinde her zaman yanında olan ailesine teşekkür etti. Rusya'nın Soçi kentinde bu yıl 11’incisi düzenlenen Kış Müzik Festivali’ne seçilen tek Türk öğrenci olan ve İsviçre'nin Lugano kentinden düzenlenen Ticino Musica Festivali’ne yalnızca özel bir burs ile kabul edilen iki kişiden biri olan başarılı öğrenci, gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. Canberk Duman, "Okulda sayısal alanda eğitim görürken, ‘Ben müzik okumak istiyorum’ dediğimde, arkamda durup beni sonuna kadar destekleyen canım aileme çok teşekkür ediyorum. Bugün üniversite birincisi olarak mezun oluyorsam bu, sevdiğim ve istediğim alanda okuyabilme şansına sahip olmuş olmamdandır. Sevgili öğrenci arkadaşlarım, ideallerinizin peşinden koşmayı ne pahasına olursa olsun bırakmayın. Ülkemizin okuyan, çağdaş, rasyonel düşünen beyinlere ihtiyacı var. Her ne alanda eğitim görüyorsanız, o alanda yaptığınız işin en iyisini yapmak için çalışın ama asla ilginiz olan başka alanlar için ‘benim yeteneğim yok’ ya da ‘buna zamanım yok’ demeyin, karamsar kişilere kulak asmayın" diye konuştu.

İZMİR, ()

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