Hayal ettikleri oyuncakları yapıp, yarıştılar

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE Belediyesi 3'üncü Geleneksel Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali Kapsamında düzenlenen, 'Hayallerimizdeki Oyuncağı Biz Yapıyoruz' isimli yarışmada, çocuklar hayal ettikleri oyuncakları yaptı.

İl genelindeki okul öncesi, ilk, orta, lise ve dengi okullarındaki öğrenciler arasında düzenlenen yarışmada 3-12 yaş arasına hitap edecek oyuncakların tasarlandığı oyuncak yapma yarışması tamamlandı. Oyuncak yapma yarışmasına birbirinden güzel oyuncaklarla 71 kişi katıldı. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Öğretim Görevlileri Celil Atasever, Dr. Hediye Kırlı Akın, Dr. Coşkun Özalp ve OKÜ Ananokulu Müdürü Çiğdem Bozdoğan’dan oluşan jüri üyeleri yarışmaya katılan oyuncaklar arasında seçim yapmakta oldukça zorlandı.

Osmaniye Belediyesi Kent Müzesinde jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Şehit Mehmet Ali Sarak Ortaokulundan Betül Kaplan yaptığı Nohut Atar ile birinci, Kırıklı Kanlıgeçit Ortaokulundan Ayşe Sude Aslan yaptığı Traktör ile ikinci ve Özel Osmaniye Ender İlkokulundan Ela Çiftçi yaptığı Tahtalı Araba ile üçüncü oldu. 7 Ocak İlkokulundan Tahir Çağrı Açıkalın ise yaptığı Yürüyen At oyuncağı ile mansiyon ödülünü almaya hak kazandı.

Ayrıca dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler ve İlk 10’na giren yarışmacıların tamamına ise bir günlük sınırsız Masal Park kullanım bilekliği hediye edildi. Belediye Başkanı Kadir Kara, bu yarışma ile öğrencilerin tasarlama yeteneklerini desteklerken gerçek dünya ile hayal dünyası arasında bir bağ kurarak bunu uygulamaya geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.



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