Havyan otlatmaya giden çoban tarlada ölü bulundu

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, hayvan otlatmaya çıka çoban İsmail Güden (67), bir tarlada ölü olarak bulundu.

Saray ilçesinde oturan ve çobanlık yaptığı belirtilen İsmail Güden, hayvanları otlatmak için meraya gitti. Bir süre sonra hayvanların başı boş olduğunu görenler çevrede yaptığı aramada Güden'in bir tarlada cansız bedenini bularak polise haber verdi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından geçirdiği kalp krizi sonrasında öldüğü tahmin edilen İsmail Güden'in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.