Havsa Belediyesi, 3 bin bez çanta dağıttı

EDİRNE'nin Havsa İlçesi Belediye Başkanı Oğuz Tekin, plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik uygulamaları desteklemek amacıyla yaptırdığı 3 bin bez çantayı vatandaşlara dağıttı.

Üzerinde Havsa Belediyesi logosu bulunan bez çantalar, sebze pazarı girişinde Belediye Başkanı Oğuz Tekin ile meclis üyelerinin de katılımı ile vatandaşlara dağıtıldı. Belediye Başkanı Oğuz Tekin, "Doğaya bırakılan plastik bir poşet denizde en az 400 yıl, karada ise 800 yıl sonra yok oluyor. Bu da insan sağlığını ciddi anlamda tehlike altına atıyor. Bizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bu yıl yaptığı düzenleme kapsamında çevre kirliliğini önemli ölçüde önlemek adına 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Türkiye'de satış noktalarında verilen plastik alışveriş poşetlerinin tüm satış noktalarında ücretli olarak temin edilmesi yönünde aldığı karara istinaden belediye olarak çevreye duyarlılığımızı göstermek adına Havsa logolu bez çanta yaptırıp, vatandaşlarımıza dağıttık" dedi.