Havranlı kursiyerlerin eserleri Edremit’te sergileniyor

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde açılan el sanatları sergisinde, Havran Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerinin ürettiği el sanatları ürünler sergilendi.

Bir alışveriş merkezinde, bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen serginin açılışına, Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, Burhaniye Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, daire müdürleri, öğretmenler, usta öğreticiler, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

El sanatları sergisini geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Havran Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Çam kurslara ve sergiye destek olanlara teşekkür etti. Günün anısına mücevher kutusu takdim edilen Kaymakam Şeref Aydın ise, Havran Halk Eğitim Merkezinin tüm körfeze hitap eden çok verimli kurslar açtığını belirterek, kursiyerlerin edindikleri beceriyle ürettikleri eserleri değerlendirerek bütçelerine ve Havran ekonomisine katkı sağlayacak girişimlere dönüştürmelerini istedi.

27 Ocak tarihine kadar açık kalacak sergide, Osmanlı ve Selçuklu motiflerinden oluşan ahşap oymalar ile iğne oyası ve rölyef çalışmaları yer aldı.

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), ()

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