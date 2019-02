Havran’da ‘Mutlu Çarşamba’ projesi engelleri kaldırdı

BALIKESİR’in Havran ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen, 'Mutlu Çarşamba' projesi kapsamında özel eğitim öğrencileri eğitsel oyunlar, kültürel faaliyetler, spor müsabakaları, gibi farklı etkinliklerle sağlıklı ve eğlenceli zaman geçiriyor.

Havran Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün, “Mutlu Çarşamba” projesi kapsamında öğretim faaliyetlerine devam eden özel eğitim öğrencileri, her çarşamba eğitsel oyunlar, kültürel faaliyetler, spor müsabakaları, gibi farklı etkinliklerle sağlıklı ve eğlenceli zaman geçiriyor. Özel eğitim öğrencileri ile birlikte çeşitli aktivitelere katılan ve Kacadağ’daki at çiftliğini ziyaret eden Havran Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Apturahman Beşbaş, “Öncelikle bu özel öğrencilerimiz için Havran genelinde büyük bir farkındalık oluşmuş durumda. Bu öğrencilerimizin sağlıklı gelişimleri ve toplumun parçası olan bireyler olarak yerlerini almaları için elimizdeki tüm imkanları kullanmaktayız. Öğrencilerimizin düzenlenen etkinliklere aktif katılımı hem kendilerini hem de ailelerini mutlu etmektedir. Bizler de onların mutluluğunu gördükçe işimize dört elle sarılmaktayız. Bugüne kadar çeşitli jimnastik faaliyetleri, spor müsabakaları, at binme gibi etkinliklerle öğrencilerimizin yanında olduk. Bundan sonra da farklı çalışmalarla öğrencilerimiz için elimizden geleni yapacağız” dedi.

