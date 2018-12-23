Havran’da Ahşap Oymacılığı kursu ilgi görüyor

BALIKESİR’in Havran ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nce açılan Ahşap Oymacılığı Kursuna katılan kursiyerler, Osmanlı ve Selçuklu motiflerini kullanarak çeşitli ürünler yapıyor.

Havran Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan Ahşap Oymacılığı Kursuna katılan 15 kursiyere, Seyfi Mengillioğlu eğitim veriyor. Havran Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Çam, daha çok meslek edindiren ve istihdam sağlayan kurslara ağırlık verdiklerini söyledi. Ahşap Oymacılığı Kursunun ilgi gördüğünü anlatan Çam, “İlçemizde bu kursun üçüncüsünü düzenliyoruz. Kurum olarak biz meslek edindiren ve istihdam sağlayan kurslar üzerinde duruyoruz. İlimizde sadece Havran'da açılan Ahşap Oymacılığı Kursu ile bölgenin tamamına hizmet etmeye çalışıyoruz. Kursiyerlerimiz, Balıkesir merkezinin yanı sıra Ayvalık, Burhaniye ve Altınoluk’tan geliyorlar. Kursumuz oldukça ilgi gördü. Burada hocamızın eşliğinde hem meslek öğreniyorlar, hem de onlar için hobi oluyor. Kurs sayı ve çeşidini artırmak için çalışıyoruz. Bu kursta yapılan ürünler yılsonunda sergilenecek” dedi.

Kurs öğretmeni Seyfi Mengillioğlu ise, “Ahşap Oyma Atölyesi'nde açtığımız kursta, Osmanlı ve Selçuklu motiflerini kullanıyoruz. Belirli yaş guruplarındaki kursiyerin katılımlarını sağladık. Çeyiz sandığı ve ahşapla alakalı çay tepsileri, çerçeveler, unutulmaya yüz tutmuş gazetelik, sehpa ve mücevher kutuları gibi ürünleri burada yılsonu sergisine hazırlıyoruz. Kursiyerlerimiz çok ilgili. Şubat ayı sonuna kadar devam edecek kursumuzda çok sayıda eser ortaya çıkacak” diye konuştu.

Sefer TALAY/HAVRAN (Balıkesir), ()

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