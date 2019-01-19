Havalar soğuyunca atkı ve berelere ilgi arttı

İZMİR'de soğuk ve yağışlı havanın etkisini göstermesiyle birlikte atkı, bere ve eldivenlere olan ilgi arttı.

Soğuk ve yağışlı havaların kendini iyiden iyiye hissettirmesiyle beraber, atkı, bere ve eldivenlere olan rağbet arttı. İzmir'in Kemeraltı Çarşısı'ndaki tezgahlarda da rengarenk atkı, bere, şapka ve eldivenler satışa sunuldu. Atkılar 10 ile 50 TL, eldivenler 5 ile 35 TL, bereler ise 10 ile 40 TL arasında satılıyor. Soğuktan korunmak isteyenler, genellikle yünlü ve kalın ürünleri tercih ediyor.

Kemeraltı Çarşısı'nda atkı ve bere satışı yapan Pervin Yerışık, "Bu yıl atkı ve bere fiyatları enflasyona bağlı olarak arttı. Geçen yıl toptancıdan 35 TL'ye aldığım çocuk atkı ve bere takımını bu yıl 45 TL'den alıyorum. Ürün tamamen aynı, hiçbir değişiklik yok. Pahalıya alınca, zamlı satmak zorunda kalıyoruz. Müşteriler, sıcak tuttuğu için daha çok yünlü ve kalın ürünleri tercih ediyor. Aynı zamanda çocuklar için satılan takımlarda revaçta" dedi.

Hande NAYMAN, Melis KARAKUZULU / İZMİR, ()

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