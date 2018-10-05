Havalandırma boşluğuna düşen kuşu itfaiye kurtardı

MALATYA'da bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kuşu itfaiye ekipleri kurtardı.

Öğle, saatlerinde Saray Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kuşu fark eden vatandaşlar, kuşu düştüğü yerden çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri havalandırma boşluğuna düşen çaresiz kuşu bulunduğu yerden çıkardı. Kuşun düştüğü yerden çıkarılmasının ardından hayvan severler ekiplere teşekkür etti.

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