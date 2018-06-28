Havacılık öğrencileri için helikopter bağışlandı

EGE Üniversitesi (EÜ) Havacılık Meslek Yüksekokulu envanterine, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından hibe edilen OH-58 tipi helikopter katıldı.

Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2010 yılında eğitim- öğretim faaliyetlerine başlayan ‘Uçak Teknolojisi’ ve 2013 yılında eğitim- öğretim faaliyetlerine başlayan ‘Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği’ programları bünyesine alarak 2015 yılında kurulan EÜ Havacılık Meslek Yüksekokulu, Gaziemir ilçesinde havacılık sektörüne nitelikli teknik eleman yetiştirmeyi sürdürüyor. Envanterinde Cessna tipi 2 uçak bulunduran okulun gerek laboratuvarları gerekse akademik kadrosuyla Türkiye’nin önde gelen okullarından biri olduğuna dikkat çeken EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Havacılık alanındaki iddiamızı üst sevilere taşımak için çalışmalarımız sürüyor. Öğrencilerimizin teorik bilgilerine ek olarak uygulamalı alanlarda da kaliteli bir eğitim almasını sağlamak için çeşitli imkanlar yaratmaya çalışıyoruz. Bu anlamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde uzun yıllar hizmet veren ve artık görevini tamamlayan OH-58 tipi bir helikopteri üniversitemize kazandırdık. Helikopter komutanlığımız tarafından üniversitemize bağışlandı" diye konuştu.

İZMİR, ()

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