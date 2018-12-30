Hava yastıkları hayat kurtardı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, otomobilin yol kenarında bulunan menfeze çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Hava yastıklarının açılması sonucu araçtakilen kazadan yaralı kurtuldu.



Kaza öğleden sonra, D-100 Karayolu Şirinyalı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Aykut Kızmaz idaresindeki 34 NF 1808 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan menfeze çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, hava yastıklarının açılması sonucu Aykut Kızmaz ve araçta bulunan 2 kişi kazadan yaralı kurtuldu. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.