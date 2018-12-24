Hava sıcaklığı yarın itibariyle 8-12 derece düşecek

KAYSERİ, () - KAYSERİ Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Kayseri ve çevresinin soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği ve hava sıcaklığının 8 ile 12 derece azalacağı ifade edildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yaptığı açıklamaya göre yurdun tümünün Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği,hava sıcaklıklarının Salı günü ülkenin kuzeybatı kesimlerinde, Çarşamba ve Perşembe günleri ise iç ve doğu bölgelerinde hissedilir derecede 8-12 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altına ineceği bildirildi. Yarın, Kayseri, Nevşehir, Sivas parçalı bulutlu, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinde havanın öğleden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu olacağı, rüzgârın güneyli yönlerden yer yer 30-50 kilometre/saat kuvvetinde eseceği ifade edildi.