Hava muhalefetinin yaşandığı Muğla'da hayat normale döndü

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu etkili olan yağmur, kar yağışı ve fırtınanın hayatı olumsuz etkilemesinin ardından meydana gelen olaylara 206 personel, 108 araç ve 32 malzeme ve ekipman ile kısa sürede müdahale ederek hayatın normale dönmesini sağladı.

Muğla'da hafta sonu etkili olan sağanak yağmur, kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Metroloji yetkililerinde alınan bilgiye göre son 48 saat içinde metrekareye en fazla yağmur 127 kilogram ile Milas ilçesine düştü. Milas'ı 95 kilogram ile Menteşe,, 90 kilogram ile Bodrum, 66 kilogram ile de Yatağan ve Kavaklıdere ilçeleri takip etti.

Sağanak yağmur, kar ve fırtınanın un neden olduğu olumsuzluklar Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) saniye saniye izlendi.

Olumsuzluklara, 206 personel, 108 araç ile anında müdahale edildi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün çalışmaları bizzat yönetti.

66 YERDEN SU TAHLİYESİ YAPILDI

Hafta sonu etkili olan sağanak yağmurla birlikte birçok ilçede işyeri, ev, depo ve bahçelerden İtfaiye ve MUSKİ ekipleri tarafından su tahliyeleri yapıldı. Milas ilçesinde 36, Bodrum ilçesinde 20, Yatağan ilçesinde 4, Datça ilçesinde 4, Menteşe ve Dalaman ilçelerinde ise 1'er yerden itfaiye ve MUSKİ ekipleri tarafından su tahliyeleri yapılarak olaylara kısa sürede müdahale edildi. Ayrıca sağanak yağmurun yanı sıra etkili olan fırtınaya birlikte Milas ilçesinde işyeri ve evlerin çatıları uçarak birçok araca maddi hasar verirken, Yatağan ilçesinde ise Yatağan-Milas Karayolu'na devrilen 2 çam ağacı, itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların ardından kaldırılarak, kapanan yol trafiğe açıldı.

SAĞANAK YAĞIŞ VE KAR YAĞI NEDENİYLE KAPANAN YOLLAR AÇILDI

Ayrıca sağnak yağmurun neden olduğu heyelan nedeniyle kapanan Köyceğiz ilçesi Çandır Mahallesi yolu, Ula ilçesi Akyaka Mahallesi Enişdibi Yolu, Yatağan ilçesi Turgut-Zeytinköy mahalle yolu, Marmaris ilçesi Osmaniye Mahallesi'ndeki yollarda Belediye ekipleri tarafından dozerlerle açıldı. Ayrıca kar yağışlarıyla birlikte kapanan Köyceğiz ilçesi Otmanlar Mahallesi ve Menteşe ilçesi Yılanlı-Günlüce-Dokuzçam-Göktepe-Kozağaç yolu, Yılanlı-Özlüce-Kırmeşe-Şenyayla-Günlüce yolu ve Yemişendere-Sungur-Yeniköy-Kaballar yolunda Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından kar küreme çalışmaları yapıldı.

HAYVANLARIN TELEF OLMASI ENGELLENDİ

Büyükşehir Belediyesi itfaiye, MUSKİ ve Fen İşleri ekiplerinin başarılı çalışmaları nedeniyle birçok ilçede hayvanların telef olmalarının önüne geçildi. Milas ilçesi Ovakışlacık Mahallesi'nde 150 büyükbaş hayvan, Menteşe ilçesi Karabağlar Yaylası'nda ise 2 büyükbaş hayvan, 40 koyun ve 50 tavuk meydana gelen aşırı yağışlardan etkilenmeden kurtarıldı.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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