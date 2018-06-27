Hava ambulansı sağlık müdürlüğünün bahçesine indi

KONYA'nın Beyşehir İlçesi’nde 2'nci kattan düşen Volkan A.(32), hava ambulansıyla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alındı. İl Sağlık Müdürlüğü’nün de yer aldığı eski Asker Hastanesi bahçesine inen helikopter ambulans ile hızlı bir şekilde tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Askeri Hava Hastanesi’nin Sağlık Bakanlığı’na devredilmesinin ardından yapılan düzenlemeler ve yeni projelerle tam donanımlı olarak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Zafer Ek Binası olarak hizmet sunduğunu belirtti. Koç, “Bize devredilen asker hastanesine yapmış olduğumuz yatırımların karşılığını aldığımızı görmekten son derece memnunuz. Hastane bahçesine inen hava ambulansımız ile hastamızı hızlı bir şekilde tedavi altına alma şansımız oldu” dedi.

26 Ağustos 2016 tarihinde Sağlık Bakanlığı’na devredilen asker hastanesinde hem fiziksel hem de nitelikli sağlık hizmeti sunulması adına önemli projeleri kısa sürede hayata geçirdiklerini belirten Prof. Dr. Koç, “Hastane bize devredildiğinde ilk olarak poliklinikleri yenileyerek çalışmalarımıza başlamıştık. Tüm poliklinikleri yenileyerek ve sayılarını artırarak burada sunulan poliklinik hizmeti sayısını 10 katın üzerine çıkardık. Hastanenin koğuş tipi hasta odalarını Sağlık Bakanlığımızın belirlediği standartlarda yenileyerek 33 yataklı yeni servisimizi ve modern ameliyathanemizi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk” şeklinde konuştu.

Yapılan tüm bu projelerin kurtarılan hayatlar ile çok daha anlam kazandığına dikkati çeken Prof. Dr. Koç, “Bizlere emanet olarak verilen eski asker hastanemiz tam donanımlı ve üst düzey bir performans ile vatandaşlarımıza hizmet sunmaya devam edecektir” dedi.

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