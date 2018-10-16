Hatunsuyu Mahallesi'ne asfalt 

BATTALGAZİ Belediyesi tarafından Hatunsuyu Mahallesi Kıraç bölgesinde yeni açılan imar yolları asfaltlandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Karataş, Latif Okyay, Battalgazi Belediye Meclis Üyesi İbrahim Karadeniz, Hatunsuyu Mahalle Muhtarı Bilal Demir ve bazı birim müdürleri ile birlikte Hatunsuyu Mahallesi Kıraç bölgesinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Mahalle sakinleri ile bir süre sohbet eden Başkan Gürkan, yeni açılan imar yollarının asfaltlandığını belirterek, "Şunu açık yüreklilikle ifade edeyim. Yapılaşması bitmemiş bir yerde asfalt çalışmalarının yapıldığını ben fazla bir yerde görmedim. Başkentte bile yapılaşmanın yapılmadığı yerde asfalt çalışmalarının olmadığını müşahede edebiliriz. Bu bölgede 70 kilometre civarında asfaltlama çalışması yapılmış. Bu asfaltlama çalışmasında belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini tebrik ediyorum. Bu asfalt çalışmalarının burada yaşayan hemşehrilerime hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

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