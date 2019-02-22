Hatıra ormanın tel çitlerini çalarken yakalandı

KARAMAN'da hatıra ormanın tel çitlerini kesip çalmak isteyen M.A. (50), devriye görevi yapan jandarma tarafından suç üstü yakalandı.

Karaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Lale köyü Gökçe Çamlığı mevkiinde devriye görevi yaptığı sırada hatıra ormanın etrafını çevreleyen tel çitlerin bir kısmının kesildiğini fark etti. Bunun üzerine ormanlık alanı kontrol eden jandarma M.A.,'yı tel çiti keserken suç üstü yakaladı. Jandarma tel kesme makası ve kestiği telleri koyduğu üç tekerlekli motosiklete el koydu. M.A.'nın Karaman 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından başka bir hırsızlı olayından dolayı hakkında arama kararının bulunduğu belirledi. M.A. yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

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