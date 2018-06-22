Hatayspor’da alt yapı atağı

Hüseyin BOZOK/HATAY, ()-2018-2019 sezonunda Spor Toton 1.lig’de mücadele edecek Hatayspor alt yapıyı güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni yapılanma ve altyapı hamleleriyle geleceğin yıldız futbolcularını kendi bünyesinden...

Hatayspor’da alt yapı atağı

Hüseyin BOZOK/HATAY, ()-2018-2019 sezonunda Spor Toton 1.lig’de mücadele edecek Hatayspor alt yapıyı güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni yapılanma ve altyapı hamleleriyle geleceğin yıldız futbolcularını kendi bünyesinden çıkarmak isteyen Hatayspor, şimdi de 12-16 yaş arasındaki gençlere kapılarını açıyor.

Geçtiğimiz günlerde yoğun katılımla 17-21 yaş seçmelerini tamamlayan bordo-beyazlılar, altyapı antrenörleri ve teknik sorumlular eşliğinde genç yetenekleri kulüp bünyesine kazandırmak için mesai harcayacak.

30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Esentepe Futbol Sahası’nda gerçekleştirilecek olan seçmelerin ilk seansı 9.00-12.00, ikinci seansı ise 15.00-18.00 saatleri arasında yapılacak.

Son başvuru tarihinin 28 Haziran Cuma günü olduğunu ifade eden Hataysporlu yöneticiler, bu büyük ailede yer almak isteyen genç yetenekleri yapılacak seçmelere davet etti.

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