Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut:Oyundan memnunum

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor haftasonu deplasmanda oynayacağı Elazığspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Hatayspor Osman Çalgın Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesi Hatayspor Teknik Direktörü Palut, geçtiğimiz Pazar günü oynadıkları Osmanlıspor maçını ve haftasonu deplasmanda oynayacakları Elazığspor karşılaşmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Palut, "Kazanmak istediğimiz bir maçtı. Maçın genelinde de iyi bir futbol oynadık. Ama bir türlü golü bulamadık. Son bölümde rakip de etkili fırsatlar yakaladı. Kazanmamız gereken bir maçtı ama olmadı. Skordan değil ama oyuncularımın özellikle 80. dakikaya ortaya koydukları mücadeleden memnunum" dedi.

ELAZIĞ’DA KAZANMAK İSTİYORUZ

Hafta sonu oynanacak Elazığspor maçını kazanmak için sahaya çıkacaklarını kaydeden Palut, "Elazığspor, Gazişehir'den 5 gol yedi, geçtiğimiz gün ise Adana Demirspor'u tek golle geçti. Gol yiyene kadar oldukça iyi bir direnç gösteriyorlar. Genç oyuncuların yanında tecrübeli isimlere de sahipler. Biz çok ciddi bir şekilde bu maça hazırlanıyoruz. Perşembe günü Elazığ'a hareket edeceğiz. Cumartesi günü sahaya çıktığımızda da kazanmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

MİRKAN VE SİNAN DÖNDÜ, KARİM 10 GÜN SONRA

Takımın gol yollarında yaşadığı sıkıntıya da değinen Palut, "Birçok maçta bu eksikliği yaşadık. Mirkan ve Sinan yeniden takımla antrenmanlara başladı. Karim'de 10 gün sonra aramıza katılacak. Sakatlığı geçmek üzere. Bu oyuncularımızdan maksimum seviyede yararlanarak ve daha çok çalışarak bu eksikliğimizi gidereceğiz" diye konuştu.

KARADUMAN: YENİLMEMEYİ ÖĞRENDİK

Hatayspor’un başarılı defans oyuncularından Sadi Karaduman ise, "Takım olarak yenilmemeyi öğrendik, son dört maçtır hem içerde hem dışarıda kaybetmiyoruz. Bu ligde her maçı kazanmak kolay değil tabi, zor rakiplerle oynuyoruz. Elazığspor da zor günler geçiriyor ama biz bu maçtan mutlak üç puanla dönmek istiyoruz. Bizim için de çok iyi olacak"dedi.

FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ