Hatayspor sürprize hazırlanıyor

Mehmet EZER/HATAY / () - HATAYSPOR Teknik Direktörü İlhan Palut, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahalarında oynayacakları Medipol Başakşehir maçında turu geçmeyi çok istediklerini söyledi.

Palut, yaptığı açıklamada, ilk maçta başarılı bir mücadele sergilemelerine rağmen gol atamadıklarını belirterek, “İnşallah Hatay’da hem gol atıp, hem de turu geçmek istiyoruz” dedi.

Süper Ligin lideri Medipol Başakşehir’in kalitesini ve gücünü çok iyi bildiklerine dikkati çeken Palut, şöyle konuştu:

“Tabii ki avantaj Medipol Başakşehir de. Rakibimizi tüm Türkiye kabul etmiş. Haddimizi bilerek oynayacağız. Son haftalardaki iyi mücadele ediyor ve bu oyunumuzu skorlara yansıtıyoruz. ‘Kupada gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz’ demiştik. Şu an önümüzde çeyrek final şansı var. Gördük ki, şehir bizden fazla istiyor. Elimizden gelen tüm mücadeleyi sergileyerek, Hatayspor’a yakışanı yapmaya çalışacağız. Oyuncularım çok istekli ve arzulu, bunu sahaya yansıtmaları halinde bir sürprize imza atabiliriz ve tur için neden olmasın? diyoruz.”

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