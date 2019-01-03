Hatay’da vergi rekortmeni açıklandı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()-HATAY’da Vergi Dairesi Başkanı Nazmi Erol 2017 yılı içinde Gelir ve Kurumlar Vergisi yönünden en çok vergi beyan edenlerin ilk 100 listesini açıklandığını belirterek “Milli ekonomimize vergi vererek Hatay’da ilk 100 içine giren ve bütün vergi veren mükellefleri kutlar, başarılar ve bol kazançlar dilerim” dedi.

Nazmi Erol toplanan ülkenin kalkınabilmesi, ileriye dönük projeler üretebilmesi ve halkın refah düzeyinin yükselebilmesi için vergilerin büyük önem teşkil ettiğini vurguladı. Erol, “Hatay ülke ekonomisine iller arasında en çok vergi vererek katkıda bulunan bilinçli kentler arasında yer almaktadır. Bu nedenle Hatay’da ülke ekonomisine katkıda bulunarak vergilerini zamanında ve tam ödeyen bütün vatandaşlarımızı kutluyor, 2019 yılının ülkemize sağlık başarı ve daha verimli işler getirmesini temenni ederim” diye konuştu.

Hatay gelir vergisi rekortmeni ise Akdeniz Vergi Dairesi mükellefi Recep Atakaş oldu.

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