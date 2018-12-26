Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Hüseyin BOZOK/HATAY, ()-HATAY’ın Kırıkhan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2'si kadın 14 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yaklaşık 4 aylık çalışmanın ardından operasyon düzenlendi. Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla daha önce gözaltına alınan zanlılarla bağlantıları olduğu tespit edilen 2'si kadın 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.